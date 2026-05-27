Biocytogen lancia la piattaforma basata sull'IA RenSuper™ e la prima infrastruttura per la scoperta di anticorpi totalmente automatizzata del settore

Biocytogen oggi ha annunciato il lancio di RenSuper Workstation, una piattaforma di nuova generazione per la scoperta di anticorpi basata sull'intelligenza artificiale che offre accesso immediato a una libreria di ampie dimensioni convalidata con esperimenti di sequenze di anticorpi terapeutici completamente umani, insieme al RenSuper High-Throughput Antibody Manufacturing Automation Center, un'infrastruttura totalmente automatizzata progettata per accelerare la convalida e la produzione di anticorpi.

Basata sulle piattaforme proprietarie di Biocytogen RenMice ® , RenSuper stabilisce un motore di scoperta di anticorpi a ciclo chiuso, che abbina repertori immunitari in vivo, selezione di candidati basata sull'IA, convalida sperimentale automatizzata e infrastruttura produttiva scalabile. La piattaforma supporta la scoperta e lo sviluppo di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici, anticorpi multispecifici, coniugati anticorpo-farmaco (ADC), VHH e altre modalità terapeutiche avanzate, riducendo notevolmente il tempo e il rischio associati alla scoperta di anticorpi.