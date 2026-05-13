Bharat Forge stipula con Embraer un contratto a lungo termine per la fornitura di pezzi forgiati per carrelli di atterraggio

Bharat Forge Ltd. (BFL) (BSE: 500493, NSE: BHARATFORG), un leader globale nel settore della forgiatura avanzata e della progettazione di precisione, oggi ha annunciato un contratto a lungo termine con Embraer per la produzione e la fornitura di forgiati critici per carrelli di atterraggio. Con questo contratto storico, Bharat Forge diventa il primo fornitore indiano che entra a far parte della catena di approvvigionamento per il settore aerospaziale globale di Embraer per componenti forgiati.

L'accordo prevede la fornitura da parte di Bharat Forge di componenti forgiati ad alta integrità per sistemi di atterraggio nei programmi aeronautici commerciali e per la difesa di Embraer. Questo impegno definisce una collaborazione strategica ancorata in capacità produttive avanzate, progettazione di precisione e competenza comprovata nella fornitura di componenti complessi ed essenziali per la sicurezza per piattaforme aerospaziali globali.

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