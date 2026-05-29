BeOne Medicines definisce uno standard per il controllo della malattia a lungo termine nella LLC con i dati a 78 mesi di BRUKINSA all'ASCO 2026

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda oncologica a livello globale, sta portando avanti il paradigma terapeutico nella leucemia linfatica cronica (LLC) al Meeting annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO).
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