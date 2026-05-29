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BeOne Medicines definisce uno standard per il controllo della malattia a lungo termine nella LLC con i dati a 78 mesi di BRUKINSA all'ASCO 2026

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda oncologica a livello globale, sta portando avanti il paradigma terapeutico nella leucemia linfatica cronica (LLC) al Meeting annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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