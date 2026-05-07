BeOne Medicines annuncia i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2026 e gli aggiornamenti aziendali

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale attiva nel comparto oncologico, oggi ha reso noti i risultati finanziari e gli aggiornamenti aziendali relativi al primo trimestre 2026.
John V. Oyler, Co-Founder, Presidente e AD di BeOne, ha dichiarato: "I solidi risultati del primo trimestre rafforzano la costante espansione di BeOne come leader globale nel settore oncologico, basato sull'esecuzione commerciale disciplinata e fondato sulla nostra leadership consolidata in tema di ematologia e un eccezionale portafoglio oncologico per tumori solidi in rapida crescita".
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