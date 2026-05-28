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BeOne Medicines annuncia i dati di fase 3 HERIZON-GEA pubblicati in NEJM e presentati all'ASCO 2026

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha reso noto che i dati dallo studio HERIZON-GEA-01 sono stati pubblicati in The New England Journal of Medicine e verranno illustrati in una presentazione orale (Rapid Oral Abstract: 4010) nell'ambito del Meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) che si terrà a Chicago il 1° giugno 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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