Belkin espande l'ecosistema di accessori per Nintendo Switch 2 con la nuova Impugnatura di ricarica e la Borsa da viaggio

Belkin , uno dei marchi leader dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi l'espansione del suo ecosistema di accessori per Nintendo Switch 2 con il lancio dell' Impugnatura di ricarica Gaming per Nintendo Switch 2 e della Borsa da viaggio Gaming per Nintendo Switch 2 .

Belkin expands Nintendo Switch 2 accessories ecosystem with new Charging Grip and Travel Bag

In seguito al debutto di gennaio della pluripremiata custodia di ricarica Pro, i nuovi accessori ampliano il crescente portafoglio Gaming di Belkin, offrendo ai giocatori ancora più soluzioni per alimentare, proteggere e trasportare i propri dispositivi essenziali da gioco ovunque scelgano di giocare.

Dopo il suo ingresso nella categoria degli accessori per gaming nel giugno 2025, Belkin continua ad ampliare il proprio ecosistema con prodotti progettati con cura, che combinano materiali di alta qualità, innovazione pratica e prestazioni affidabili. Le ultime novità sono pensate per migliorare l’esperienza di gioco su dispositivi portatili e rendere il gaming in mobilità più semplice che mai.

"La gamma di prodotti Gaming rappresenta una naturale estensione dell’esperienza di Belkin nel settore della ricarica in mobilità e degli accessori premium", ha dichiarato Logan Olson, Director of Product Management per la divisione Future Ventures alla Belkin. "Da quando siamo entrati in questo settore lo scorso anno, ci siamo concentrati sulla progettazione di prodotti in grado di rispondere alle reali esigenze dei consumatori, e queste nuove aggiunte ampliano il nostro ecosistema per Nintendo Switch 2, offrendo più modi per giocare comodamente, mantenere i dispositivi carichi e viaggiare con tranquillità".

Progettata per giocare a lungo: Impugnatura di ricarica per Nintendo Switch 2

Progettata esclusivamente per Nintendo Switch 2, l'impugnatura di ricarica combina un comfort ergonomico e la ricarica in mobilità per un'esperienza di gaming portatile migliorata. Raffinata e antiscivolo, l'impugnatura integra un power bank da 10.000 mAh che si aggancia in modo sicuro al retro della console e fornisce una potenza di ricarica fino a 30 W tramite il cavo USB-C incorporato.

Costruita per offrire la massima praticità d'uso, l'impugnatura di ricarica consente agli utenti di rimuovere i Joy-Con senza dover sganciare le impugnature ed è inoltre compatibile con il supporto e il dock della console. Un display digitale comunica lo stato di carica della batteria, per aiutare i giocatori a mantenere il dispositivo carico durante lunghe sessioni di gioco.

Le caratteristiche principali dell'impugnatura di gioco comprendono:

Presa antiscivolo ed ergonomica per giocare in tutto comfort

Power bank 10K magnetico rimovibile, con ricarica fino a 30 W

Permette di ricaricare il dispositivo una volta e mezzo*

Rimozione dei Joy-Con senza dover disinstallare le impugnature

Display digitale dello stato della batteria

Compatibile con il supporto e il dock

Lo chassis (escluso il cavo) è realizzato con un minimo del 72% di materiali riciclati post-consumo

Ideale per i viaggi: Borsa da viaggio per Nintendo Switch 2

La borsa da viaggio per Nintendo Switch 2 è una morbida borsa crossbody da tutti i giorni progettata per i giocatori che desiderano un modo più pratico per trasportare la propria console e i relativi accessori. Con una tasca dedicata con rivestimento morbido e cinturino in Velcro per la sicurezza, un ampio spazio di archiviazione, tasche frontali ad accesso rapido e uno scomparto nascosto per dispositivi di tracciamento intelligenti, la borsa da viaggio mantiene gli oggetti essenziali al sicuro e sempre facilmente accessibili.

Progettata per contenere il Nintendo Switch 2, il Pro Controller, gli accessori e fino a 10 schede di gioco, la borsa offre due modalità di trasporto, una tracolla staccabile che si ripone ordinatamente nella propria tasca e un’organizzazione ad accesso rapido per una praticità ottimale durante i viaggi. È inoltre compatibile con l'impugnatura di ricarica Belkin, rendendola la soluzione ideale per i giocatori che desiderano una pratica opzione di trasporto tutto-in-uno.

Le caratteristiche principali della borsa da viaggio includono:

Un ampio spazio per riporre il Nintendo Switch 2, il Pro Controller e gli accessori

Una tasca interna con rivestimento morbido e un cinturino in Velcro per una maggiore protezione del dispositivo

La compatibilità con l'impugnatura di ricarica Belkin

Slot appositi per custodire fino a 10 cartucce di gioco

Una tasca nascosta per smart tag

Una tasca frontale ad accesso rapido

Una tasca in tessuto a maglia per organizzare gli accessori

Una tracolla regolabile e rimovibile, con opzioni per l'uso sulla spalla destra o sinistra

Il prodotto è venduto in una confezione totalmente priva di plastica

Prezzi e disponibilità

Entrambi i prodotti della gamma Gaming saranno disponibili a partire dal 4 giugno su belkin.com e amazon.com , e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

L' Impugnatura di ricarica per Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei colori nero, viola e verde, al prezzo di 79,99 €.

La Borsa da viaggio per Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei colori nero, viola e verde, al prezzo di 34,99 €.

Per visualizzare la collezione completa di accessori Belkin Gaming visita: https://www.belkin.com/products/nintendo-switch-2-accessories/

*Contiene una batteria interna con capacità di 10.000 mAh. La quantità di carica fornita al dispositivo dell'utente può essere minore e variare in base a diverse condizioni e modalità di utilizzo. La quantità massima di carica è stata calcolata confrontando la capacità massima della batteria del Nintendo Switch 2 con la capacità di questo power bank. I risultati effettivi dipenderanno da una serie di fattori, in base a ciascun utente.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260604013298/it/

Contatti con i media:

Jen Wei

VP of Global Communications and Digital Marketing

comms@belkin.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire