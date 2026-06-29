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Beerenberg prevale nella causa sui brevetti contro Aspen Aerogels

Il Tribunale coreano dei brevetti ha annullato tre dei brevetti di Aspen Aerogels relativi al materiale aerogel idrofobico migliorato.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260628156904/it/

Beerenberg delivers high-end insulation solutions built for performance, reliability, and long-term value. (Photo: Beerenberg)

Beerenberg delivers high-end insulation solutions built for performance, reliability, and long-term value. (Photo: Beerenberg)

La sentenza conferma la conclusione della Commissione per i ricorsi in materia di proprietà intellettuale (IPTAB) che i brevetti non soddisfacevano i requisiti necessari per la brevettabilità.

Beerenberg, azienda specializzata in prodotti di isolamento di alta gamma, accoglie con favore la decisione del tribunale.

“Siamo lieti di sentire che la causa è stata conclusa e che qualsiasi incertezza sulle accuse di violazione è stata eliminata”, ha dichiarato il CEO Arild Apelthun.

Informazioni su Beerenberg

Da 49 anni, Beerenberg offre soluzioni efficienti in termini di costi a un'ampia gamma di aziende industriali. La società è una dei principali fornitori di servizi di manutenzione e modifica sulla Piattaforma continentale norvegese, oltre a un fornitore globale di servizi robotici e prodotti per l'isolamento. Le competenze del Gruppo coprono l'intero ciclo di vita del settore petrolifero, dagli studi sul campo e nuove costruzioni alla manutenzione, alle modifiche, alle estensioni della durata di vita. Per maggiori informazioni, visitare www.beerenberg.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ingrid Lovise Færøyvik
VP Communications
+47 452 50 135



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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