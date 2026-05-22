Baszucki Group finanzia lo studio clinico dell'Università di Oxford sulla terapia chetogenica per l'esordio psicotico precoce

Baszucki Group ha annunciato oggi un finanziamento di 1,17 milioni di sterline a sostegno di uno studio clinico controllato randomizzato presso l'Università di Oxford per la valutazione della fattibilità, sicurezza ed efficacia di una dieta chetogenica per pazienti a elevato rischio clinico di psicosi (CHR-P). I ricercatori sottoporranno a test la capacità di questa terapia nutrizionale di migliorare la salute mentale e fisica dei pazienti. Questo progetto si sviluppa da un numero crescente di ricerche che suggeriscono il potenziale di terapie metaboliche per il trattamento di gravi malattie mentali.

Baszucki Group Funds £1.17 Million for University of Oxford Trial of Ketogenic Therapy for Early Psychosis

I disordini psicotici comportano un enorme peso personale e sono associati ad aspettative di vita inferiori.

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