Axinn sceglie Rachael Philbin come nuova responsabile dell'innovazione

Rachael Philbin joins Axinn, Veltrop & Harkrider LLP as Chief Innovation Officer.

"Axinn continua a crescere e stiamo quindi effettuando investimenti deliberati nelle competenze che consentono ai nostri avvocati di offrire servizi e risultati d'eccellenza nelle complesse questioni dei nostri clienti", è il commento di Jeny Maier , managing partner di Axinn. "Rachael apporta un'esperienza approfondita e una prospettiva sofisticata su come integrare queste nuove competenze in modo mirato e in linea con le aspettative dinamiche dei clienti".

La signora Philbin vanta un'esperienza più che ventennale che coniuga ambito forense, tecnologia e innovazione legale, con una particolare attenzione posta alla trasformazione aziendale e alla creazione di modelli scalabili in grado di velocizzare l'offerta di servizi sofisticati nel settore. La sua carriera inizia in qualità di avvocato specializzata nei contenziosi presso Jones Day; passa poi al settore della tecnologia legale presso McDermott Will & Emery (ora McDermott Will & Schulte). Successivamente ha sviluppato e diretto funzionalità per l'innovazione presso Perkins Coie e, più recentemente, presso Proskauer. La professionista ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la Cardozo Law School e un certificato in Applied Generative AI for Digital Transformation presso il MIT.

"Rachael combina un'approfondita esperienza in ambito legale con una solida comprensione dell'influsso della tecnologia sulle attività legate alla giurisprudenza", ha dichiarato Annie Westover , direttore operativo di Axinn. "La sua leadership ci permetterà di integrare appieno tecnologie AI, dati e sistemi di conoscenza per offrire ai nostri clienti risultati più rapidi, informati e di maggiore impatto".

"Oggi i clienti vogliono che i team legali sappiano coniugare un'approfondita competenza in materia con analisi basate sulla tecnologia", sottolinea la signora Philbin. "Axinn è già nota per la consulenza sofisticata e di grande impatto offerta in complesse questioni antitrust e nei contenziosi. Sono entrata a far parte di questo team per contribuire a consolidare questo punto di forza e garantire ai nostri avvocati gli strumenti e le capacità per migliorare ulteriormente le analisi effettuate e ottenere risultati eccezionali per i clienti".

Informazioni su Axinn

Incisivi. Inclusivi. Impegnati. Curiosi. Siamo Axinn, gli specialisti in materia di antitrust, proprietà intellettuale e contenziosi. La nostra missione è comprendere la vostra attività per anticiparne ogni mossa. Sempre orientati al futuro, agiamo con precisione e determinazione per tutelare e velocizzare la crescita della vostra azienda.

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Becca Hatton

Direttore associato per le comunicazioni

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Dylan Dasbach

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