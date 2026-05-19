Axelspace annuncia il lancio di sette microsatelliti GRUS-3 per l'osservazione della Terra non prima del luglio 2026

Axelspace Corporation, importante sviluppatore e operatore di microsatelliti dedicato a realizzare la sua visione di “Spazio a portata di mano” ha annunciato oggi che GRUS-3, una serie di sette microsatelliti di nuova generazione per l'osservazione della Terra, è programmata per il lancio non prima del luglio 2026.

Seven flight model of GRUS-3 next-generation Earth observation microsatellites ©Axelspace

I sette microsatelliti GRUS-3 verranno lanciati sulla missione di ridesharing Transporter-17 tramite Exolaunch, un leader globale nella gestione delle missioni di lancio, dell'integrazione dei satelliti e dei servizi di installazione, dalla base dell'aeronautica militare di Vandenberg in California, USA.

Attualmente operiamo cinque microsatelliti ottici per l'osservazione della Terra, GRUS-1, nell'ambito del nostro servizio di dati di osservazione della Terra, AxelGlobe.

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