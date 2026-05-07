Aumentano del 38% le vendite nei mercati dell'Europa occidentale con l'intelligence di mercato basata sull'AI di NIQ grazie a Hisense

NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha condiviso nuove informazioni dalla sua collaborazione di lunga data con Hisense, un marchio leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle tecnologie smart. Utilizzando l'intelligence di mercato di NIQ basata sull'intelligenza artificiale, Hisense ha accelerato l'espansione internazionale, migliorato i processi decisionali nei mercati locali e fornito una crescita concreta in più di 20 mercati principali e oltre 12 categorie. Il caso di studio dimostra come le conoscenze basate sull'AI aiutino i marchi globali a muoversi più rapidamente, a localizzare meglio e a competere più efficacemente nei mercati complessi.