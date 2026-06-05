Aspettando i mondiali di calcio 2026, PUMA e Salehe Bembury offrono un'esperienza immersiva ispirata al suono al The Row DTLA

La società sportiva globale PUMA e lo stilista visionario Salehe Bembury hanno ospitato un'esperienza immersiva al The Row DTLA, celebrando la loro collaborazione in vista del più grande torneo di calcio al mondo. L'iniziativa ha trasformato la storica location in una serie di ambienti interattivi, offrendo ai visitatori uno sguardo nel mondo creativo alla base del sodalizio. Sullo sfondo di Los Angeles, l'evento ha portato il calcio oltre il campo da gioco e nella vita di tutti i giorni attraverso la lente del suono e del design.