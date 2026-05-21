Arriva la Travel eSIM di Truecaller, basata su Seamless OS di Telness Tech

Telness Tech, il produttore di software per le telecomunicazioni che ha sviluppato Seamless OS, oggi ha annunciato il supporto del recentissimo servizio Travel eSIM di Truecaller sulla propria piattaforma.

Telness Tech, the telecom software company behind Seamless OS, today announced that Truecaller’s newly launched Travel eSIM service is powered by its platform.

Truecaller, la piattaforma leader globale nella verifica dei contatti e nel blocco delle comunicazioni indesiderate, debutta nel mondo dei servizi dati mobili con il lancio della sua Travel eSIM in 29 paesi. Con questa novità la piattaforma Truecaller si estende oltre l'identificazione del chiamante e la protezione dallo spam e, per la prima volta, il portafoglio dell'azienda si arricchisce di beni di consumo digitali.

Sono già più di 500 milioni le persone che utilizzano Truecaller per le comunicazioni quotidiane e ora Travel eSIM estende questa collaborazione ai viaggi internazionali, un comparto in cui spesso gli utenti pagano la connettività più del dovuto o arrivano a destinazione senza connessione.

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