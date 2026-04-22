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Arriva GEN4: inizia una nuova era di corse elettriche ad alte prestazioni e sostenibili

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La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e la Formula E hanno introdotto sul circuito di gara l'automobile GEN4 al suo debutto nel Sud della Francia, segnalando l'inizio di una nuova era per lo sport motoristico elettrico. Questa nuovissima auto gareggerà nella stagione 2026/27 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260421516590/it/

Unleashing GEN4: A new era of high-performance, sustainable electric racing begins

Unleashing GEN4: A new era of high-performance, sustainable electric racing begins

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

twood@fia.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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