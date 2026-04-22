Arriva GEN4: inizia una nuova era di corse elettriche ad alte prestazioni e sostenibili

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e la Formula E hanno introdotto sul circuito di gara l'automobile GEN4 al suo debutto nel Sud della Francia, segnalando l'inizio di una nuova era per lo sport motoristico elettrico. Questa nuovissima auto gareggerà nella stagione 2026/27 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

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Unleashing GEN4: A new era of high-performance, sustainable electric racing begins

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