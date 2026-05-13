Arriva Cognite Flows™: la prima esperienza industriale completamente integrata e nativa AI che accelera la creazione di valore per il cliente

Cognite, il leader globale nell'intelligenza artificiale industriale, oggi ha annunciato Cognite Flows™, un nuovo standard per le esperienze industriali che essenzialmente ridefiniscono il modo in cui i team interagiscono con l'AI, le app e i dati per affrontare le sfide operative. Progettata per ottimizzare i flussi di lavoro giornalieri dei team in prima linea, Cognite Flows mette tutto ciò di cui hanno bisogno, informazioni basate sull'AI e dati in tempo reale forniti da varie applicazioni in tutti gli angoli dell'azienda, in uno spazio di lavoro personalizzato, con un unico schermo.