Arriva Cognite Flows™: la prima esperienza industriale completamente integrata e nativa AI che accelera la creazione di valore per il cliente

Cognite, il leader globale nell'intelligenza artificiale industriale, oggi ha annunciato Cognite Flows™, un nuovo standard per le esperienze industriali che essenzialmente ridefiniscono il modo in cui i team interagiscono con l'AI, le app e i dati per affrontare le sfide operative. Progettata per ottimizzare i flussi di lavoro giornalieri dei team in prima linea, Cognite Flows mette tutto ciò di cui hanno bisogno, informazioni basate sull'AI e dati in tempo reale forniti da varie applicazioni in tutti gli angoli dell'azienda, in uno spazio di lavoro personalizzato, con un unico schermo.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512462342/it/
Introducing Cognite Flows™: The First Fully Integrated, AI-Native Industrial Experience that Accelerates Customer Value
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260512462342/it/
Contatto per i media
media@cognite.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire