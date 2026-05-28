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Ardoq lancia la piattaforma di architettura aziendale incentrata sull'IA

Ardoq, nominata 5 volte Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per gli strumenti di architettura aziendale, oggi ha lanciato la sua piattaforma di architettura aziendale (EA) incentrata sull'intelligenza artificiale . Il rilascio integra ogni risultato generato dall'IA di Ardoq con i dati di architettura live dei clienti e introduce una nuova generazione di agenti IA in grado di automatizzare uno stimato 40% di lavoro EA di routine.

Gli architetti oggi sono tenuti a fornire risposte per difendere decisioni che l'IA generica è in grado di produrre in pochi secondi. Scelte relative alla razionalizzazione delle applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Sunny Dhami,
Direttore del marketing, Ardoq
sunny.dhami@ardoq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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