Angelalign Technology Inc. (6699.HK) accoglie con favore il rifiuto da parte della Corte europea della richiesta di risarcimento per violazione di brevetto

Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) ( http://www.angelaligner.com ) oggi ha dichiarato di essere grata del fatto che la Sezione locale di Düsseldorf (Germania) del Tribunale unificato dei brevetti abbia rifiutato la richiesta da parte di Align Technology Inc. (ALGN) di imporre ad Angel la cessazione dell'uso della sua soluzione per l'estrazione dei premolari A7.

Angel ha negato che il protocollo di movimento dentale A7 violasse qualsiasi brevetto, come suggerito da Align Technology Inc. (ALGN). Il tribunale ha rifiutato la richiesta di Align di imporre ad Angel la cessazione preliminare dell'uso del protocollo, una decisione ben accolta da Angel.

“Rispettiamo la decisione della Sezione locale di Düsseldorf e continueremo a sostenere che Angel non ha violato alcun brevetto valido”, ha dichiarato il Dr. Arno Riße, avvocato di Angel dello Studio legale Arnold Ruess di Düsseldorf.

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