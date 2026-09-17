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AMRA Medical ottiene la valutazione "Eccellente", la più elevata di TIME, nella categoria delle migliori società healthtech del 2026

Questo risultato ottenuto nel 2026 è il frutto dell'inserimento di AMRA nella classifica inaugurale del 2025, in cui l'azienda aveva ottenuto la valutazione "Molto alta". Il passaggio alla categoria superiore dimostra i progressi continuativi ottenuti in termini di eccellenza scientifica e di innovazione tecnologica, oltre alla sempre più diffusa applicazione di biomarcatori basati sulla RM nei settori della ricerca, dello sviluppo farmacologico e dell'assistenza clinica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260917580938/it/

"Questo riconoscimento da parte di TIME e Statista per il secondo anno consecutivo e la valutazione 'Eccellente' rappresentano un importante riconoscimento del continuo progresso di AMRA", è il commento di Olof Dahlqvist Leinhard, CEO di AMRA Medical.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO CON I MEDIA
Melinda Perjons, responsabile strategie comunicative
melinda.perjons@amramedical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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