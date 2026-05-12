AMP IT annuncia un nuovo round di finanziamenti per ampliare la propria offerta di servizi di ricarica per veicoli elettrici privati in Svizzera e oltre

AMP IT, una società energetica e di mobilità con sede a Ginevra, ha annunciato oggi l'avvenuto completamento di un nuovo round di finanziamento per accelerare la distribuzione della sua piattaforma di gestione energetica e di ricarica di veicoli elettrici privati in Svizzera e sui mercati internazionali.

Fondata nel 2021, AMP IT sviluppa, finanzia, installa e gestisce infrastrutture di ricarica intelligenti per veicoli elettrici per edifici residenziali, immobili commerciali e flotte aziendali. Tramite il suo modello di ricarica come servizio, l'azienda inserisce nelle infrastrutture il suo software proprietario, AMP IT Hub, offrendo una soluzione energetica completamente integrata.

L'ultimo round di finanziamenti, supportato in particolare dallo Swiss Technology Fund, porta il finanziamento complessivo di AMP IT a 7 milioni di Euro dalla sua creazione. Il capitale supporterà l'ampliamento delle operazioni, un ulteriore sviluppo della sua piattaforma software e l'espansione in mercato europei selezionati.

"Gli utenti sono sempre più alla ricerca di soluzioni semplici, efficienti e convenienti, ovvero quello che offriamo", ha dichiarato Florian Mounayer, co-fondatore di AMP IT. "Questo finanziamento ci consente di accelerare la nostra visione di trasformazione degli edifici in hub energetici intelligenti."

AMP IT Hub consente il monitoraggio in tempo reale, la gestione intelligente dell'energia e la pianificazione delle ricariche gestita dall'IA, assieme a una fatturazione con abbonamento. I suoi algoritmi intelligenti ottimizzano in modo dinamico l'utilizzo di energia assegnando priorità a fonti rinnovabili locali e gestendo la domanda, consentendo di ridurre i costi per gli utenti, e garantendo al contempo un'esperienza di ricarica più affidabile e ottimizzata.

L'azienda ha registrato una forte crescita dal suo lancio, con aumenti del fatturato a doppia e tripla cifra e una pipeline di sviluppo che supera i 15.000 punti di ricarica.

"La ricarica di veicoli elettrici privati sta diventando un importante livello della transizione energetica", ha affermato Maria Mozgovaya, co-fondatrice di AMP IT. "Integriamo infrastrutture, software e gestione dell'energia in un'unica piattaforma."

"Vista l'attuale volatilità dei prezzi del carburante, prevediamo una notevole accelerazione dell'adozione dei veicoli elettrici nei nostri mercati", ha aggiunto la co-fondatrice di Ilya Tyuvildin AMP IT. "La Svizzera rimane il nostro mercato principale, ma l'espansione internazionale è un pilastro chiave della nostra stategia".

Per il futuro, AMP IT prevede di espandere la propria presenza in Svizzera, puntando al contempo sui mercati europei ad alto potenziale, in particolare nei Paesi nordici e nell'Europa meridionale. L'azienda punta a posizionarsi come attore di primo piano nel settore delle ricariche private.

Informazioni sullo Swiss Technology Fund

Lo Swiss Technology Fund fornisce garanzie sui prestiti a favore di aziende svizzere i cui prodotti innovativi contribuiscono a una riduzione sostenibile delle emissioni di gas serra. www.technologiefonds.ch

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