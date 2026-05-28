Amadeus ridefinisce la pubblicità di viaggio per aiutare i marchi a catturare prima la domanda

Amadeus oggi ha presentato la Amadeus Travel Advertising Platform al suo Advertising Summit di Nizza, Francia . Utilizzando la struttura agentica di Accenture per l'esecuzione della campagna, la piattaforma delinea un nuovo approccio progettato per aiutare le aziende di viaggio a prendere decisioni pubblicitarie più rapide e intelligenti basate sui luoghi in cui si sta formando la domanda, non solo su quelli in cui si è già realizzata.