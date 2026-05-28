Alzprotect annuncia l'autorizzazione IND dell'FDA per AZP2006 (Ezeprogind®) nella paralisi progressiva sopranucleare (PSP)

Alzprotect oggi ha reso noto che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda di nuovo farmaco sperimentale (IND, Investigational New Drug) della Società per AZP2006 (Ezeprogind®) nel trattamento della Paralisi progressiva sopranucleare (PSP) . L'autorizzazione dell'FDA consente alla Società di avviare lo sviluppo clinico di AZP2006 negli Stati Uniti.

“L'autorizzazione IND dell'FDA è una tappa cruciale nel nostro programma PSP”, ha dichiarato Philippe Verwaerde, PhD, Presidente e Direttore scientifico. “Ora possiamo ampliare i nostri sforzi clinici negli Stati Uniti per valutare il potenziale di AZP2006 nell'affrontare la PSP, una grave malattia neurodegenerativa per la quale non esistono terapie approvate che modificano la malattia”.

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Philippe Verwaerde

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