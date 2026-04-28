Albion e Tecnotree collaborano per fornire a TELUS una piattaforma VAS di prossima generazione nell'America settentrionale

Albion and Tecnotree Partner to Deliver Next-Generation VAS Platform for TELUS in North America

In base ai termini dell'accordo, Albion fornirà la soluzione utilizzando la comprovata piattaforma VAS e di servizi digitali targata Tecnotree e supporterà gli obiettivi di TELUS in termini di modernizzazione delle capacità di servizio, di miglioramento dell'esperienza cliente e di garanzia di un'offerta di servizi scalabili e già predisposti al futuro. Nel quadro dell'implementazione Albion fornirà servizi gestiti completi, come la gestione, la garanzia del servizio e la gestione continuativa del ciclo di vita della piattaforma, assicurando disponibilità e performance elevate per i clienti di TELUS in tutta l'America settentrionale.

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Prianca Ravichander, CMO e CCO di Tecnotree Corporation

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