Airship Results Guarantee; pubblica i risultati di uno studio commissionato che rivela un ROI del 476% per un’organizzazione composita

Airship, l'azienda specializzata nell'esperienza cliente incentrata sul mobile-first, ha annunciato oggi la sua Airship Results Guarantee, un finanziamento aziendale per ottenere risultati aziendali predeterminati per nuovi clienti. Al contempo, la società ha pubblicato nel luglio 2026 i risultati di uno studio distinto, commissionato, intitolato Total Economic Impact™ (TEI) condotto da Forrester Consulting per conto di Airship. Lo studio ha rivelato che un'organizzazione composita basata su clienti intervistati ha ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) del 476%, con un periodo di recupero dell'investimento inferiore a sei mesi.
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Airship has launched a new results guarantee offer to stand behind its value. Alongside this offer, the team shared the results of a new Total Economic Impact™ (TEI) study commissioned with Forrester Consulting illustrating that a composite organization achieved a 476% ROI with a payback period of less than six months.
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