Aircall rileva Vogent per promuovere il suo agente vocale AI integrato nei telefoni cellulari a livello nativo

Aircall, la piattaforma di comunicazioni con i clienti basata sull'AI e scelta da più di 22.000 aziende in tutto il mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di Vogent, una società di agenti vocali basati sull'intelligenza artificiale. L'acquisizione aggiunge un nuovo livello di tecnologia vocale specializzata basata sull'AI alla piattaforma di Aircall, rafforzando la tecnologia alla base di AI Voice Agent di Aircall e portandola da ottima a migliore della categoria.

Mentre i canali di comunicazione degli agenti AI basati su chat o email si sono diffusi in maniera esponenziale, la voce è la sua propria disciplina, con esigenze uniche relativamente ai tempi, alla gestione delle interruzioni, ai flussi delle chiamate e all'affidabilità produttiva. Il canale vocale giunge inoltre con le massime aspettative da parte dei clienti, aumentando il livello di attenzione sulla maturità della tecnologia.