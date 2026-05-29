AGC completa la verifica di terza parte a norma UL 2809 per le materie prime fluorurate utilizzate nell’FFKM AFLAS™

AGC (TOKYO:5201) (AGC Inc., sede centrale: Tokyo; Presidente: Yoshinori Hirai), produttore leader a livello mondiale di vetro, prodotti chimici e altri materiali high-tech, annuncia di aver completato nel maggio 2026 una verifica di terza parte *1 a norma UL 2809 *2 per le materie prime fluorurate utilizzate nell’FFKM AFLAS™. La verifica di terza parte ha confermato che, per quanto riguarda l’allocazione del contenuto riciclato secondo l’approccio del bilancio di massa *3 , il 100% *4 del contenuto di fluoro allocato all’FFKM AFLAS™ è attribuito a fluorite riciclata (di seguito “fluorite riciclata circolare”).

Environmental Claim Validation labels for the three AFLAS™ FFKM product lines

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