Acquistato in Giappone il primo computer quantistico aziendale: IQM consegnerà il sistema a TOYO Corporation

(From Left): Toshiya Kohno, Representative Director, President and CEO of TOYO Corporation, and Jan Goetz, CEO & Co-founder of IQM Quantum Computers.

Il sistema Radiance da 20 qubit sarà reso disponibile in ambienti sia fisici che su cloud e sarà distribuito entro la fine del 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260426649189/it/

IQM - Contatto per i media:

Email: press@meetiqm.com

Cellulare: +358 (0) 50 479 0845



TOYO - Contatto per i media:

Email: marketing_pr@toyo.co.jp

Cellulare: +81 (0) 3-3279-0771





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire