Acquistato in Giappone il primo computer quantistico aziendale: IQM consegnerà il sistema a TOYO Corporation

IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato l'acquisto del suo computer quantistico full-stack da 20 qubit da parte di TOYO Corporation: la prima installazione di un sistema di computer quantistici aziendali in Giappone.
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(From Left): Toshiya Kohno, Representative Director, President and CEO of TOYO Corporation, and Jan Goetz, CEO & Co-founder of IQM Quantum Computers.
Il sistema Radiance da 20 qubit sarà reso disponibile in ambienti sia fisici che su cloud e sarà distribuito entro la fine del 2026.
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