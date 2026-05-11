2 milioni di download in sei mesi: l'app multilingue di Tabelog risolve i principali problemi legati alla ristorazione per i viaggiatori in Giappone

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Sondaggio sul sito di ricerca e prenotazione di ristoranti con il maggior numero di locali registrati (maggio 2024/ricerca interna). Sono stati visitati i siti target (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e sono stati conteggiati tutti i locali elencati nei risultati di ricerca senza filtri, per prefettura.