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2 milioni di download in sei mesi: l'app multilingue di Tabelog risolve i principali problemi legati alla ristorazione per i viaggiatori in Giappone

Tabelog ( https://tabelog.com/en/ ), uno dei più grandi (*1) servizi di ricerca e prenotazione di ristoranti in Giappone gestito da Kakaku.com, Inc., ha annunciato che la sua app multilingue per smartphone (iOS/Android) per i viaggiatori che visitano il Giappone ha raggiunto i 2 milioni di download (*2).
URL per il download: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260507165516/it/

2M+ Downloads in 6 Months.

2M+ Downloads in 6 Months.

L'app si è classificata al 1º posto nei download tra le app di ricerca di ristoranti in Giappone per i viaggiatori internazionali (*3) in Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud e negli USA, a dimostrazione della sua immensa popolarità tra i visitatori globali.

(*1)

Sondaggio sul sito di ricerca e prenotazione di ristoranti con il maggior numero di locali registrati (maggio 2024/ricerca interna). Sono stati visitati i siti target (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e sono stati conteggiati tutti i locali elencati nei risultati di ricerca senza filtri, per prefettura.

(*2)

Dati al 30 aprile 2026.

(*3)

Novembre 2025/ricerca AppTweak. Download combinati dalle categorie "Food & Drink (Restaurants & Cafes)" e "Travel & Navigation (Trip Planner)" su App Store e Google Play nelle regioni esaminate (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Stati Uniti). Confronto tra le app giapponesi per la ricerca di ristoranti.
Fonte: AppTweak ( https://www.apptweak.com )

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kakaku.com, Inc.
Ufficio delle relazioni pubbliche e con gli investitori
pr@kakaku.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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