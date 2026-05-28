1GLOBAL lancia Verint Communications Analytics per migliorare la conformità del cloud per il settore finanziario e quello regolamentato

1GLOBAL, un pioniere in soluzioni globali di telecomunicazioni, oggi ha annunciato il lancio di Verint® Communications Analytics, un'offerta fondamentale all'interno di Verint Financial Compliance (VFC) che propone funzionalità di trascrizione e analisi di chiamate mobili. Verint Communications Analytics è stato progettato per aiutare gli istituti finanziari e le organizzazioni regolamentate ad accelerare la produttività durante il monitoraggio delle chiamate vocali (comprese quelle su dispositivi mobili), identificando modelli comportamentali, effettuando ricerche mirate sui dati secondo gli argomenti, i rischi, le parole chiave o i sentimenti, identificando gli abusi e riducendo il rischio normativo.