Vaccino in farmacia: nel Bresciano in 600 abilitati a vaccinare

Da giugno il vaccino anti-Covid si potrà fare anche in farmacia. Nel Lazio sono già state aperte le prenotazioni ed è stato registrato un boom di adesioni. In Lombardia il protocollo che detterà le regole dell’operazione «è pronto per la firma definitiva». Lo fa sapere Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia: «Se tutto andrà come previsto - annuncia - si partirà con le somministrazioni tra il 10 e il 15 giugno».

