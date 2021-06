Vaccino Covid, dalle 23 del 2 giugno prenotazioni per 12-29enni

«Dalle ore 23 di domani, mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione» (qui il link per accedere al portale). Lo fa sapere la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

«Potranno accedere al portale di Poste - prosegue Moratti - tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L'inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall'allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto».

