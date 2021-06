Vaccino Covid, aperte le prenotazioni per i 12-29enni

Sono aperte le prenotazioni per chi vuole fare il vaccino e si trovi nella fascia d'età tra i 12 e i 29 anni. (Qui il link per accedere al portale).

Nel caso in cui si riscontrassero problemi di accesso, è possibile contattare il numero verde 800 894545 e chiedere di essere inseriti nelle liste di prenotazione.

È possibile prenotare anche tra Postamat (non è necessario essere clienti di Poste italiane), inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare.

Enrtra così nell'ultima fase la campagna di massa che nel Bresciano coinvolgerà 221mila under 29 rimasti finora esclusi. Ai giovani dai 12 ai 18 anni verrà somministrato Pfizer, come indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco. Dai 18 ai 50 anni, al momento, sono disponibili sia Pfizer sia Moderna.

Il giorno dell’appuntamento per il vaccino i minori di 18 anni devono presentarsi al Centro Vaccinale accompagnati da un genitore o da un tutore legale e muniti del Consenso informato (si deve scaricare dal sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nelle pagine dedicate alla vaccinazione Covid). Per il consenso, che per i minori è dato dai genitori o dai tutori legali, è sufficiente che il giorno della vaccinazione sia presente anche uno solo dei genitori (o tutore legale). Chi accompagna l’adolescente dovrà dichiarare di aver informato l’altro genitore sulla vaccinazione del minore e provvederà alla sottoscrizione del consenso dinanzi al medico.

