Vaccino anti-Covid: un over 30 su 4 si è già prenotato

Uno su quattro over 30 ha già prenotato il vaccino. In una ventina di ore. I nati tra il 1982 e il 1991, come era già successo ai nati tra il 1972 e il 1981, la vaccinazione sta a cuore.

Il portale prenotazioni era disponibile già dalla serata di ieri - ben prima della mezzanotte - e sono centinaia di migliaia i 30enni che hanno subito aderito alla campagna vaccinale. A sole 12 ore dal via libera gli over 30 bresciani registrati sul portale di Regione Lombardia gestito da Poste erano già 25.869, pari al 18,1% della popolazione target.

Un numero arrivato alle 18.30 del primo giorno a quota 28.854 prenotati nel solo territorio dell'Ats di Brescia, a cui vanno sommati 8.260 adesioni nel territorio dell'Ats della Montagna, pari a 37.114 prenotati e al 26% dei bresciani over 30 aventi diritto.

Numeri incoraggianti e in linea con la percentuale di prenotati over 40 di una settimana fa, quando a 12 ore dallo sblocco delle prenotazioni aveva aderito il 21% circa degli aventi diritto.

Ma dati confortanti arrivano anche sul piano regionale: alle 18 del giorno 1 già 296mila 30enni lombardi hanno già ricevuto la data della prima somministrazione.

Intanto la campagna vaccinale viaggia a ritmo spedito e nel Bresciano ha già ricevuto la prima immunizzazione il 42,86% della popolazione target. Una corsa contro il tempo in vista dell'estate.

