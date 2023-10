Ubriaco senza patente su auto rubata cerca di prendere la pistola di un agente: arrestato

Ubriaco, senza patente e al volante di un’auto rubata. Basterebbe questo per spiegare come sia finito in cella il 55enne altoatesino bloccato la scorsa notte dalla Polizia locale di Brescia durante uno dei controlli stradali nell’ambito dell’operazione Smart, la campagna che unisce tutte le Polizie locali della Lombardia.

