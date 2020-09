Tregua dopo lo schiaffo d'inverno, ma il maltempo è in agguato

Uno schiaffo d'inverno. Poi, nelle ultime due giornate, una tregua. Che sarà breve. Poi «il maltempo tornerà a bussare alla porta dell’Italia» fa sapere il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: «Una nuova e intensa perturbazione atlantica affonderà il colpo sull’Europa occidentale, coinvolgendo gradualmente anche la nostra Penisola. Tra giovedì e venerdì sono infatti attesi rovesci e temporali in particolare al Nord e sulla Toscana, con rischio locali nubifragi: le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti in particolare su alto Piemonte, fascia prealpina tutta, Liguria e nordovest della Toscana, dove non escludiamo picchi pluviometrici di oltre 100-150mm. Occasionali acquazzoni potranno interessare anche Umbria, Lazio e Sardegna, mentre sul resto d’Italia il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto».

Non meno fosco si annuncia il weekend. «La parte più attiva della perturbazione porterà rovesci e temporali a più riprese soprattutto al centronord - chiarisce il meteorologo -, con rischio per locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Più ai margini il Sud con precipitazioni scarse, se non del tutto assenti, e maggiori spazi assolati, fatta eccezione per qualche pioggia o rovescio in più sulla Campania. Da segnalare inoltre il vento che tornerà a soffiare forte ora di Scirocco ora di Libeccio, specie tra venerdì e sabato, quando su Tirreno e Liguria si prevedono raffiche anche di oltre 70km/h e relativi mari in burrasca.”

«Le temperature basse di questi giorni subiranno una netta ridimensionata verso l’alto, con anzi una vera e propria impennata termica soprattutto al centrosud, complici i venti meridionali. Al Sud si potranno nuovamente superare punte di 27-28°C, qualche grado in meno al Centro ma comunque molto mite, mentre al Nord farà più fresco e in particolare sul Nordovest. Da sabato nuovo calo delle temperature a partire dal Nord, con la neve che potrà tornare a spingersi a tratti sotto i 1.600-1.700m sulle Alpi» concludono da 3bmeteo.com

Una settimana in altalena, dunque, quella appena iniziata per un trend che trova ampia conferma, a livello locale, nelle previsioni di Meteopassione.com. In particolare venerdì e sabato si annunciano «giornate ampiamente perturbate con piogge localmente abbondanti e nevicate sulle Alpi oltre i 2500 metri».

