Transenne e controllo della febbre: come riaprono i mercati

I primi clienti sono arrivati in piazza 4 Novembre già alle sette. Agli ingressi tracciati da transenne e nastri di plastica i volontari della Protezione Civile di Roncadelle, grazie alla convenzione che li lega al comune di Flero con gli agenti della Polizia Locale. In ottenperanza all’ordinanza regionale il comune ha fatto attivare il controllo delle temperature dei clienti del mercato alimentare al loro ingresso . «Abbiamo avuto tre casi di persone con febbre alta che abbiamo invitato a tornare subito a casa e osservare la quarantena – spiega il comandante Davide Vallieri – ma in generale l’esperienza è stata positiva e certamente da ripetere».

Flero non ha predisposto un’ordinanza ad hoc per il mercato ma ha applicato quella regionale che prevede la distanza minima tra i banchi (2.5 metri) e il contingentamento delle persone all’ingresso con la verifica delle temperature. Nel complesso l’idea della riapertura del mercato pur con i soli banchi alimentari è piaciuta: «si risparmia e sia ha anche la possibiltà di variare la nostra dieta con prodotti freschi e perché no anche più economici». A Flero tra i banchi era prseente anche un venditore di pesce e una rosticceria.

Ieri, lunedì, è stato Montirone con Rovato che hanno avviato i mercati all’aperto dopo la chiusura imposta da febbraio per la pandemia.

Domani, mercoledì 6 maggio, apre anche il mercato agroalimentare di Capriano del Colle: il commissario straordinario del Comune, dott. Stefano Simeone, ha disposto lo spostamento dei banchi nell’area di sosta dell’Oratorio tra via dello Stadio e via Garibaldi. Contingentati ai soli prodotti alimantri i commercianti e ammessi un massiomo di otto clientri alla volta nel mercato. Ai varchi di ingresso saranno controllate le temperature corpioree delle persone. Chi ha più di 37.5 gradi verrà fatto allontanare e rimandato a casa.

Anche il Comune di Brescia ha disposto la riapertura del mercato rionale di Casazza da oggi, quello rionale della Badia (dal 13 maggio), il mercato Emporium in piazza Vittoria (dal 16 maggio), del mercato contadino in via Sardegna (dal 16 maggio) e del mercato di Coldiretti a San Zeno (dal 16 maggio).

