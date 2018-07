Stasera alla festa del Pd il segretario Martina

«Verso il congresso Pd: le ragioni del Nord» è il tema che sarà dibattuto questa sera alle 18.30 alla festa provinciale de l'Unità in corso a Botticino, in via del Marmo alla presenza del segretario nazionale Maurizio Martina, dei capigruppo Pd alla Camera e al Senato, e dei segretari Pd delle regioni del Nord Italia.

L’introduzione al dibattito sarà affidata a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Sul tema della serata si confronteranno poi Simona Malpezzi vice presidente del gruppo Pd al Senato, Alessia Rotta vice presidente del gruppo Pd alla Camera, Alessandro Alfieri segretario del Pd Lombardia, Alessandro Bisato segretario del Pd Veneto, Paolo Calvano segretario del Pd Emilia-Romagna, Davide Gariglio segretario del Pd Piemonte e Vito Vattuone, segretario del Pd Liguria. Le conclusioni al segretario nazionale Pd, Maurizio Martina.

