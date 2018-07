Festa dell’Unità tra ex ministri e amministratori

«Per due settimane la politica bresciana e italiana passerà da Botticino». È quanto ha annunciato il segretario provinciale del Pd Michele Orlando, presentando la 41ª edizione della «Festa dell’Unità», insieme ai segretari dei circoli Maurizio Taglietti (Botticino) e Domenico Pasini (Rezzato) e a Paolo Apostoli, in rappresentanza dei Giovani democratici di Brescia e provincia.

La kermesse, in programma fino al 5 agosto negli spazi di via del Marmo, promette di superare i 45mila partecipanti dello scorso anno, visti i tanti nomi noti attesi nel salotto estivo del Pd. Tutti i dibattiti sono in programma per le ore 21: si parte con l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, che parlerà di «buona scuola». Martedì 24 luglio il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dialogherà con il primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono sul futuro della città e delle aree metropolitane, mentre giovedì 26 sarà ospite l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.

Non mancheranno ampie parentesi dedicate alla politica regionale, come il tavolo di venerdì 27, a cui siederanno, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della provincia di Brescia Pier Luigi Mottinelli, e quello di mercoledì 1 agosto, con ospite l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Atteso, ancora però in data da definirsi, anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Del prossimo congresso del Pd si parlerà sabato 28 luglio (eccezionalmente anticipato alle ore 18.30) con il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina, mentre la protagonista di domenica 29 sarà l’Europa, alla presenza dell’europarlamentare bresciano Luigi Morgano. Il 30 luglio la riflessione si sposterà sui temi dell’accoglienza e della sicurezza, con l’ex ministro degli Interni Marco Minniti e il 31 luglio sarà la volta dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, sulla questione dell’ex governo Pd.

La questione dei diritti sarà al centro della serata di venerdì 3 agosto, con l’ex ministro della Difesa Roberta Pinotti; infine, domenica 5, le luci della festa si spegneranno sull’ex vice ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova, che discuterà di lavoro con i rappresentanti sindacali. Non solo politica, però: a partire dalle 18 saranno aperti gli stand gastronomici e tutte le serate saranno animate da musica, con band, orchestre e cover di grandi artisti, e cultura. Dibattito, balli e musica quindi assicurati.

