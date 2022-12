Spruzzata di neve in Maddalena, ma è di tanta pioggia che c'è bisogno

Tutto secondo previsioni: la neve è iniziata a cadere sui monti e a quote collinari anche nel Bresciano, tanto che la nostra Maddalena ha cambiato aspetto con i primi fiocchi bianchi.

La perturbazione nevosa dovrebbe proseguire fin nel pomeriggio per poi lasciare spazio - anche a quote montane - alla pioggia che è tornata a bagnare la pianura Padana. Come scrive Riccardo Paroni di Meteopassione, il mese di dicembre, finora ci ha regalato accumuli di tutto rispetto, grazie alle correnti instabili che hanno coinvolto a più riprese il Nord Italia. Di seguito i millimetri caduti in varie zone del Bresciano negli ultimi otto giorni: Vallio Terme 30, Gussago 33, Sabbio Chiese 35, Mompiano 39, Pozzolengo 44, colle Cidneo 46, Leno 50.

Numeri che presto verranno rivisti al rialzo, dato che già nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà la Lombardia, portando un po' di sollievo anche ai livelli dei nostri laghi. Nonostante tutto, il deficit pluviometrico annuo rimane senza precedenti: secondo i dati dell’istituto Pastori, dal 1° gennaio all’8 dicembre sono caduti 466 millimetri. Per evitare un nuovo record, dovremmo racimolare 160 millimetri di pioggia in meno di tre settimane. Un’impresa impossibile.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it