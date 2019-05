Spaccata da Mingardi: rubate biciclette per 100mila euro

Spaccata e maxi furto nella notte al negozio di biciclette Mingardi in via Crotte in città. La conta dei danni e la stima degli ammanchi è ancora in corso ma si parla di almeno 100mila euro.

I ladri, preparati e ben organizzati, hanno utilizzato almeno due furgoni per portare via biciclette da corsa e bici elettriche che erano in esposizione delle più note marche del settore.

La serranda è stata tagliata e la vetrata sfondata con un mezzo usato come ariete. Il furto è durato una manciata di minuti e quando sono arrivate le pattuglie della banda non c'erano più tracce.

Un episodio che richiama da vicino quanto accaduto nei mesi scorsi nel negozio Superti, in via Carini, in città.

