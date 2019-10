Smog, rottamazione auto e incentivi: ecco come fare domanda

Un contributo che può andare da un minimo di 2.000 ad un massimo di 8.000 euro. Un bonus concesso da Regione Lombardia a fondo perduto per quanti si accingono a rottamare un veicolo delle classi d'emissione più inquinanti nell'intento di acquistare un nuovo mezzo più rispettoso dell’ambiente.

È possibile richiedere i bonus (denominato «Rinnova Autovetture») fino al 30 settembre 2020 sul sito di Regione Lombardia accedendo alla sezione bandi ed è rivolto a tutti i cittadini in regola con la tassa automobilistica che abbiano deciso di rottamare un’auto fino ad euro 2 benzina o fino a euro 5 diesel acquistando nel contempo, anche con la formula del leasing, una nuova vettura a basso impatto ambientale.

L'aspetto più rilevante è dato dal fatto che potrà essere richiesto anche da chi ha già sostituito l’auto, purchè il contratto sia stato firmato dopo il 2 agosto 2018. Quanto agli importi, varrà il criterio secondo cui meno inquina il nuovo mezzo più alto sarà il contributo.

Il Pirellone ha messo sul piatto complessivamente 18 milioni di euro, cui si aggiungono altri 8 milioni e mezzo stanziati per le imprese attraverso un altro bando analogo, il «rinnova veicoli».

Risorse con cui la Lombardia, che ha già fatto scattare le limitazioni previste dall’accordo con le altre regioni del bacino padano, punta a migliorare sensibilmente la qualità dell’aria e che anche a Brescia potrebbero avere un impatto notevole. Basti pendare che le auto più inquinanti e che potrebbero quindi essere rottamate sulla spinta del bonus regionale sono più di 360mila, circa la metà dell’intero parco circolante.

Per quanti invece non potranno sostituire la propria automobile, la Regione ha previsto quest’anno anche l’installazione di una sorta di scatola nera Movein che consentirà alle auto più inquinanti di percorrere comunque fino a 9mila chilometri l’anno. Tutte le informazioni per fare richiesta si trovano sul sito di Regione Lombardia.

