Smog, le limitazioni scattano oggi: ecco cosa dovete sapere

Sei mesi di stop. Partono oggi e resteranno in vigore fino al 31 marzo, le limitazioni per i mezzi più inquinanti nelle regioni del bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia).

Novità di quest'anno i diesel Euro 3 che sono banditi da Brescia e dai comuni di fascia 1 e fascia 2 (con più di 30mila abitanti). alcuni Comuni della provincia. Con l’autunno, l’ordinanza anti-smog diventa così operativa e resterà in vigore per tutto l’anno e fino al 31 marzo.

Lo stop quindi si amplia, includendo quest’anno anche i diesel Euro 3: il divieto diventa così strutturale, a prescindere dai dati restituiti dalle centraline Arpa che misurano i livelli di inquinamento dell’aria. Il blocco è in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 (escluse le festività infrasettimanali) e nel Bresciano coinvolge circa un’auto su otto. Stessi giorni, orari e criteri per quanto riguarda Euro 0 e diesel Euro 0, 1 e 2: per questi veicoli lo stop, oltre a quelli in fascia 1, si estende anche in tutti i Comuni in fascia 2. Dal primo ottobre 2020, invece, è annunciato lo stop invernale per i diesel Euro 4.

La deroga «scatola nera». Debutta oggi poi il progetto pilota Move-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), la «scatola nera» voluta dalla Lombardia. Due gli obiettivi: misurare la percorrenza reale delle auto inquinanti e consentire a chi non può permettersi di cambiare subito la propria vettura di poter circolare lo stesso.

I proprietari di Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel potranno installare un dispositivo (il cosiddetto black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, senza alcun vincolo di giorni o di orari. La deroga consentirà a queste automobili di percorrere annualmente da mille (per i veicoli Euro 0) a 7mila chilometri (per gli Euro 3).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it