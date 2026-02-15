Sicurezza, così dal Palazzo delle Poste si sorveglia la Fiera

Il Posto di coordinamento avanzato che al primo piano del Palazzo delle Poste, in piazza Vittoria, vigila sulla sicurezza della Fiera di San Faustino è in piena operatività sin dal primissimo mattino. È la novità del piano sicurezza per l’evento che riunisce in un’unica centrale Vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, Areu e Associazione Alpini. Monitor accesi, telefoni che squillano, radiotrasmittenti che danno indicazioni.

Lavoro di squadra

«Il nostro compito - spiega Paolo Massoletti, responsabile Telecomunicazioni della Croce Rossa - è collaborare con il Comune per il settore Protezione Civile per assicurare le comunicazioni con tutte le squadre appiedate e tutti i mezzi in postazione per essere pronti in caso di qualsiasi tipo di incidente o di intervento».

Sul monitor una cartina mostra in tempo reale movimenti e postazioni di uomini e mezzi presenti in fiera, pronti a intervenire. Areu, come ci di dice il coordinatore infermieristico del 118 di Brescia, Fabio Arrighini ha predisposto, in accordo con la Loggia, «un piano sanitario che prevede la distribuzione, su tutto il perimetro della fiera, di equipe di soccorso, ambulanze, e un posto medico avanzato in Largo Formentone, oltre a personale infermieristico a bordo del servizio motosoccorso».

Il posto di coordinamento avanzato per la sicurezza della Fiera © www.giornaledibrescia.it

Vicino alle bancarelle

In fiera ci sono sei punti di assistenza Areu, tre postazioni dei Vigili del Fuoco 179 agenti della Polizia locale coadiuvati da cento volontari. Ventitré le vie di fuga individuate.

«Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse tecnologiche per organizzare la sala operativa interforze e gestire il personale presente in fiera per le emergenze - precisa Lorenzo Pintossi, funzionario dei Vigili del fuoco di Brescia - . In particolare stiamo operando con quattordici unità di terra, divise su due squadre complete, una in via Gramsci, l’altra in via San Faustino, più una partenza ridotta di quattro in Largo Formentone. A supporto delle attività di terra, abbiamo il nucleo Sapr, Sistema aereomobili pilotaggio remoto, con due droni ancorati sul tetto delle Poste e in Castello, forniti dalla direzione regionale».

Occhi dal cielo

Saliamo proprio sul tetto delle Poste. I Vigili del fuoco specializzati telecomandano il drone che come quello in Castello consente di sorvegliare dall’alto tutta l’area della fiera. Il Piano sicurezza è stato completamente rivisto, integrandolo e ampliandolo.

«Per la prima volta, in questo posto di comando avanzato, sono riunite tutte le realtà che si occupano della sicurezza dell’evento - sottolinea l’assessore comunale alla Sicurezza, Valter Muchetti - . Quindi una centrale operativa sinergica. È un valore aggiunto rispetto agli altri anni. Centinaia di persone che dietro le quinte garantiscono che la fiera possa essere un momento di festa, come lo è ogni anno».

«È una grande festa della città, in piena sicurezza - conferma l’assessore comunale al Commercio, Andrea Poli - . Credo che anche quest’anno siamo riusciti a rappresentare al meglio lo spirito della nostra comunità».