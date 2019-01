Robot e scienza, sbarco sulla Luna ricostruito dai mattoni Lego

«Un piccolo passo per un uomo. Un grande passo per l’umanità». È la storica frase pronunciata dall’astronauta americano Neil Armstrong, il 20 luglio del 1969. E sarà proprio il cinquantesimo anniversario della missione Apollo 11, che per prima portò l’uomo sulla Luna, il filo conduttore della quarta edizione di «Robot e scienza conquistano Brescia», l’appuntamento del 19 gennaio, nella sede del Cfp Zanardelli in via Gamba, in città, con la regia di Asd Dreampuzzle, Cfp e il patrocinio di Loggia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia.

Il copione dell’evento, illustrato da Marco Pardo, direttore del Cfp Zanardelli, Silvia Cerioni e Maria Cristina Flaiani per Asd DreamPuzzle, Claudio Vertuan per l’Associazione Apicoltori e Marco Ardesi per Fabula 3D (sono due tra le associazioni coinvolte nella manifestazione) si articola in un ricco calendario che si protrarrà per l’intera giornata di sabato, dalle 14 alle 18 inoltrate. Nucleo dell’iniziativa, il concorso First Lego League Junior «Mission Moon», patrocinato dall’Agenzia spaziale italiana, in cui i bimbi dai 6 ai 10 anni, raggruppati in diciotto squadre, si sfideranno nella costruzione di robot, con l’utilizzo dei mattoncini Lego ispirati al cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna.

«Abbiamo chiesto ai partecipanti di immaginare come l’uomo dovrebbe attrezzarsi per vivere su un altro pianeta. C’è chi ha immaginati un orto spaziale e un cane robot», hanno spiegato Cerioni e Flaiani. La sceneggiatura della giornata darà poi vita a un susseguirsi di laboratori, suddivisi per fasce d’età, dai sei fino ai diciannove anni, e percorsi pure per adulti e i genitori che accompagnano i ragazzi. Pardo: «Le nostre classi terze e quarte dei settori elettrico e meccanico delle sedi di Brescia, Desenzano, Villanuova e Verolanuova per la robotica adottano un metodo didattico, già collaudato nel mondo, ispirato ai mattoncini Lego.

