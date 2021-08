Riabilitazione post-Covid, ora arriva la bresciana «Lepre»

Promessa mantenuta: ecco una «Lepre» per la Domus Salutis di Brescia. È il nome di un inedito macchinario utile alla riabilitazione articolare, ideato e creato in maniera mirata da Polibrixia per essere appunto donato recentemente alla Casa di cura.

«Permette la riacquisizione di movimenti del corpo, funzionali alla vita quotidiana - spiega Maurizio Mor, project manager della società d’ingegneria in città -: senza di esso sarebbe difficile avere gli stessi risultati». La conferma arriva dal dottor Luciano Bissolotti, che ha seguito la genesi del progetto dal 2020, perfezionandone l’aspetto medico: «La macchina nasce come “riparatrice” per chi ha avuto un ictus cerebrale, ma il suo impiego viene esteso anche a chi ha una disabilità neurologica. Anche dovuta al post-Covid». E, ancora: «Studiato ad hoc, permette di migliorare il recupero della rotazione-flesso-estensione mano-bocca oggi altrimenti impossibile da correggere».

Peculiarità testate da alcune settimane dai pazienti durante la fase di sperimentazione e inserite nel protocollo per la validazione clinica: approvato dal comitato etico provinciale, il documento ha consentito di riconoscere l’apparecchiatura come dispositivo medico da parte del Ministero della Salute. Ma non finisce qui: coperto da brevetto e marcato CE, lo strumento - che verrà presentato ufficialmente il 29 ottobre al congresso nazionale della Società Italiana di Medicina fisica e riabilitativa - è di modeste dimensioni e mobile, quindi utilizzabile dai degenti direttamente nelle loro stanze.

La gioia per il regalo ricevuto traspare da madre Maria Oliva Bufano: « Lo spirito della nostra Congregazione delle Ancelle della Carità e della nostra Casa di cura è di essere pionieri. Crediamo nel progresso e nella scienza: questa conquista non poteva non vederci protagonisti». «L’innovativa macchina è l’emblema di un lavoro di squadra del territorio - aggiungono dalla Domus - che ha fatto incontrare professionisti e materiali bresciani. Speriamo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione con Polibrixia».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it