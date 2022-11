Regione, il governatore Fontana: «Il candidato del centrodestra sono io»

«Ad oggi l’unica certezza è che il Centrodestra è unito e il candidato sono io»: lo ha detto pochi minuti fa in diretta nella trasmissione «Punti di vista» di Teletutto, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Le domande del conduttore Renato Andreolassi non potevano non essere sulle recenti dimissioni di Letizia Moratti e sui primi volantini vergati «Lombardia Migliore» apparsi anche a Brescia: «Non ho ancora visto la Moratti, ero a Roma per parlare di autonomia, ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni”.

L'altra domanda riguarda la possibile data delle elezioni: «La finestra va da 30 giorni prima a 60 giorno dopo la scadenza naturale del mandato, quindi la prima data utile potrebbe essere il 5 febbraio. Se approvata la legge, potrà spettare al presidente della Regione la convocazione delle elezioni – continua Fontana –: non capisco le opposizioni contrarie a questa cosa, visto che tra tutte le regioni, la Lombardia è l’unica dove questo ancora non può accadere. Stiamo a vedere: la data delle elezioni non mi preoccupa, può anche convocarle il Governo quando ci saranno quelle per la Regione Molise».

A proposito di autonomia quindi e dell’incontro a Roma con il ministro Roberto Calderoli, il governatore ha spiegato: «Non possiamo dare tempi su quando arriveremo al punto, ma l’autonomia si farà: non possiamo non rispettare il volere dei tanti lombardi e veneti che nel 2017 sono andati a votare, nemmeno fare un torto alla nostra Carta costituzionale». Parlando invece del reintegro dei medici no-vax, Fontana ha detto che la decisione su dove questi lavoreranno spetterà ai direttori sanitari delle singole strutture.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it