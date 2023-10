Quarta corsia sull’autostrada A4, patto-Brescia operativo: venerdì 27 primo tavolo di lavoro

Un patto-Brescia per rispondere alle esigenze economiche e all’adeguamento infrastrutturale del nostro territorio, cominciando dall’ampliamento dell’autostrada Brescia-Padova, occasione per valorizzare e risolvere i problemi di snodi cruciali della provincia: dalle valli al Garda, passando per la BreBeMi e l’aeroporto di Montichiari.

A proporlo è stato l’onorevole Maurizio Casasco (Forza Italia), che ha chiesto «a chi ci sta» di avviare un tavolo di lavoro bipartisan alla politica e alle associazioni di categoria. Un tavolo che, giorno dopo giorno, ha incassato sempre più adesioni e che ora si prepara a diventare operativo.

Dopo i numerosi «sì» delle scorse settimane, ad alzare la mano per rispondere «ci sono» è anche il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. Che conferma: «Accogliamo positivamente la proposta dell’onorevole Casasco e confermiamo la nostra volontà di sederci al tavolo di lavoro. Il rafforzamento delle infrastrutture bresciane, rendendole efficienti e moderne, è un elemento fondamentale per permettere alle nostre reti commerciali e turistiche ed ai nostri imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi di rimanere sul mercato proficuamente nei prossimi anni».

La raccomandazione di Massoletti ricalca però quella raccolta dalla maggioranza degli interlocutori del «sistema Brescia»: quello al via sia un tavolo in cui si affrontino in modo complessivo tutte le problematiche provinciali. «, anche in relazione allo sviluppo che avrà l’aeroporto di Montichiari nel futuro sia per le merci sia per i passeggeri. Tuttavia - aggiunge infatti il presidente - è importante che ci sia una regia condivisa anche sugli altri nodi infrastrutturali: la fermata dell’alta velocità del lago di Garda in provincia di Brescia, la necessità di innovare le infrastrutture ed i collegamenti tra le nostre valli e la vecchia ipotesi del traforo del Mortirolo per semplificare il collegamento con l’Europa».

Si parte, dunque. L’appello è stato accolto da un’ampia platea ed è arrivato alla sua chiave di volta: il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, ha invitato esponenti politici e rappresentanti delle associazioni di categoria ad un primo confronto sul tema infrastrutture. L’appuntamento è alle 17 di venerdì 27 ottobre nella Sala Libretti del GdB: l’incontro è aperto al pubblico e in diretta streaming (per prenotare telefonare al numero 030.3790212, oppure scrivere all’indirizzo mail salalibretti@giornaledibrescia.it).

Oltre a deputati e senatori bresciani, Moraschini ha invitato il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone, la sindaca Laura Castelletti e i presidenti di Assopadana, Confapi Brescia, Associazione Artigiani, Confcommercio, Cna, Ance, Confartigianato imprese Brescia e Lombardia Orientale, Confcooperative Brescia, Confesercenti della Lombardia Orientale, Fai, Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia e Confindustria.

