Psicologo di base, Tironi a Brescia per presentare il progetto di legge

«La proposta di legge regionale, per introdurre lo psicologo di base nelle Case di comunità, inizia ora il suo iter. I cittadini avranno accesso a questo servizio in maniera diretta e del tutto gratuita in quanto rientra nel percorso del Sistema sanitario nazionale. L’esigenza è nata soprattutto vedendo il conto salato che ci ha lasciato la pandemia con i giovani (ansia, depressione, disturbi alimentari…), ma l’iniziativa si rivolge a tutti coloro che manifestino problemi psicologici». Così Simona Tironi, promotrice della legge assieme al consigliere regionale Niccolò Caretta dal convegno organizzato al Centro Pastorale Paolo VI a Brescia.

Lo psicologo di base sarà una figura professionale inserita e riconosciuta a tutti gli effetti tra le cure primarie grazie a uno stanziamento regionale quantificato in 12 milioni di euro.

Una risposta significativa al forte incremento della domanda e del bisogno psicologico riscontrato nel periodo pandemico con l'obiettivo, in una prospettiva stabile e di lungo periodo, di strutturare un'offerta psicologica integrata nel Sistema Sanitario Regionale che possa essere tempestiva, appropriata e sempre più vicina ai cittadini e al territorio.

Il progetto di legge, di cui sono primi firmatari la vice presidente della Commissione Sanità Simona Tironi (Forza Italia), appunto, e il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto - Azione. Al convegno, oltre ai due primi firmatari, anche la presidente dell'ordine degli Psicologi della Lombardia Laura Parolin e, collegata in video, Aurora Ramazzotti, conduttrice e creator, scelta come testimonial per il suo impegno e la sua attenzione nel promuovere la salute mentale.

Intervengono, inoltre, Paola Sacchi, Dirigente Struttura Salute Mentale e dipendenze della DG Welfare di Regione Lombardia, Federica Di Cosimo, Prof.ssa USR Lombardia, Paola Cattenati, Responsabile equipe Centro Criaf, Caterina Gozzoli, Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Maria Bussolati, Associazione Itaca Brescia, Silvia Scalvini, psicologa, Roberta Rossi, psicologa psicoterapeuta Irccs Fatebenefratelli, Daniela Speziani, psicologa psicoterapeuta gruppo San Donato, Maria Angela Abrami, responsabile U.O. Psicologia clinica Asst Spedali Civili.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it