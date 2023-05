Primo Maggio, in città corteo con comizio e celebrazioni dalla Bassa alle Valli

Il Primo Maggio a Brescia si celebra con la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil. Il concentramento è in programma alle 9 in piazzale Garibaldi. Il corteo si snoderà per le vie del centro per giungere alle 11 in piazza Loggia ,dove sono in programma interventi delle delegate e delegati di Cgil, Cisl e Uil. Le conclusioni sono affidate a Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia.

Sul fronte delle celebrazioni religiose, il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà oggi alle 15 la messa nella sede Rete Cauto di Buffalora. La partecipazione è su invito per motivi organizzativi. Per questo, la funzione verrà trasmessa alle 15 in streaming anche nostro sul sito

Anche il Movimento Cristiano Lavoratori ha scelto un luogo in cui si lavora, la Textre di Zocco di Erbusco, per le celebrazioni del Primo Maggio. Ritrovo alle 9.45 in via Noce, davanti alla lastra commemorativa Mcl. Alle 10.30 si celebrerà la messa nella ditta di via Consolare, 66/d che sarà celebrata da don Bruno Colosio e da don Andrea Dotti.

Ricordando l'alluvione

Molte le manifestazioni anche in provincia per la festa del Primo Maggio. A Niardo per iniziativa di Cgil Valle Camonica Sebino, Cisl e Uil Brescia e Valle Camonica verranno proposte le testimonianze di quanti si sono spesi per aiutare le persone coinvolte dal disastro dell’alluvione. Il corteo muoverà da piazza Cappellini alle 9.30, con il saluto del sindaco niardese Carlo Sacristani e, durante il percorso, sono previsti gli interventi di Ivan Markus, coordinatore dei volontari di protezione civile del Centro operativo comunale, istituito a seguito dell’alluvione, e di Francesco Martinelli, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rlst Cisl. Le conclusioni saranno appannaggio di Daniela Barbaresi della Segreteria Cgil nazionale.

Oltre la disabilità

A Manerbio è in programma «Noi ce l’abbiamo fatta!»: mostra fotografica dedicata all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva presentata oggi da Comune, Centro bresciano down e Sistema bibliotecario della Bassa centrale. I pannelli fotografici sono esposti sino a lunedì 8 maggio nei 21 esercizi commerciali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa. L’esposizione è stata realizzata grazie alle capacità umane e professionali della fotografa Rosetta Zampedrini, che ha messo a disposizione il suo tempo e la sua arte per fissare in immagini uomini e donne con sindrome di Down impegnati nel loro lavoro quotidiano.

Arti e mestieri de’ na’ olta

A Isorella alle 10 la messa viene celebrata all’impresa Idrobenne di via Primo Maggio. La parrocchia di don Mauro invita lavoratori, famiglie e cittadinanza a partecipare. A Visano la tradizionale Festa del lavoro quest’anno si celebra alla la Mbt Elettromotori, in occasione del 40esimo anniversario di fondazione della ditta di via Villa. Alle 10 celebrazione della messa con il saluto di Betty Muchetti in rappresentanza di Acli Brescia, segue alle 12 benedizione degli automezzi nel piazzale esterno. In loco, il Gruppo «siamo tutti fotografi» allestisce una mostra a tema della giornata.

Infine a Rudiano si rinnova l’ormai tradizionale manifestazione «Arti e mestieri de’ na’ olta», che è stata confermata anche in caso di pioggia. La giornata si apre alle 10 con la messa all’Alumec. Seguiranno la sfilata in abiti dei tempi andati, giri a cavallo, laboratori di panificazione e musica dal vivo. In piazza Martiri della Libertà sarà allestita «La vecchia fattoria» e non mancheranno gli stand gastronomici e visite guidate.

