Prendono il via le attività di «Youth CoLab», per combattere il disagio post-pandemia

Finanziato dal bando regionale «Giovani Smart» della Regione Lombardia, il progetto «Youth CoLab» attiva il prossimo mese tre dei suoi corsi per combattere gli effetti psico-somatici che la pandemia ha lasciato nei giovani. Obiettivo del progetto è includere e promuovere forme di socialità attraverso la dimensione culturale, sia attraverso laboratori di scrittura e di musica, sia con l'aiuto dei corsi di mindfulness.

Il progetto trova sede nella città di Brescia, più precisamente nella Torre Cimabue, uno spazio dove i giovani possono trovare supporto dai disagi psicologici quotidiani. I valori fondanti sono costituiti dalla partecipazione, coproduzione, valorizzazione delle risorse individuali e collettive. «Youth CoLab» è stato avviato il primo settembre 2022 e durerà un anno. Tre delle principali attività cominceranno già dal mese di novembre.

Laboratorio «Io, Musica»

Il laboratorio «Io Musica» si basa sulla musica come canale espressivo che consente di dar voce a vissuti ed emozioni profonde. La canzone in particolare permette di entrare in contatto con le proprie fragilità e i propri disagi e problemi. Il progetto intende creare un laboratorio di scrittura e messa in musica di un brano musicale a partire dalle esperienze di vita di ogni partecipante.

Laboratorio di comunicazione digitale

Il laboratorio è a cadenza settimanale e consente ai partecipanti di gestire la comunicazione (sito web e social) dei profili di CoLab, apprendendo in questo modo delle abilità specifiche. Prendendo parte al laboratorio i ragazzi supportano anche le attività di comunicazione e promozione delle attività previste dal progetto.

Corsi di mindfulness

Youth CoLab offre due corsi di mindfulness rivolti ai ragazzi, finalizzati a imparare a guardare ed accettare la realtà nel momento presente, senza rimuginare sul passato o temere il futuro. I corsi aiutano ad imparare ad accettare la realtà così come è, osservando i pensieri negativi in maniera distaccata, come semplici prodotti della propria mente, i quali possono essere controllati.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sui profili Facebook e Instagram di «Youth CoLab», e sul profilo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia.

