Ponte di Ognissanti in mezze maniche: tutti a spasso in Italia e nel Bresciano

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

A passeggio in maniche corte in centro e in Castello a fine ottobre - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it